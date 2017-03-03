WBC》電視看得到中華隊！公視轉播經典賽20場

公視宣布轉播20場經典賽事，棒球勁旅平鎮高中與北市社子國小共同為中華隊加油。(張國欽攝)

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世界棒球經典賽將於6日開打，全國球迷在電視上看得到中華隊每場比賽！公視3日宣布，從6日至23日冠軍戰，將轉播20場比賽，球迷可看到中華隊7日對以色列、8日對荷蘭、9日對韓國之戰的A組預賽3場轉播。

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公視表示，美國職棒大聯盟與Eleven Sports考量台灣每戶都有安裝有線電線，為讓大家都能看到經典賽比賽，特別授權公視轉播，屆時將於公視3台直播各組20場賽事。

公視這20場除了中華隊3場比賽之外，也會轉播與中華隊同組的另3隊比賽，球迷可透過轉播觀察南韓、以色列與荷蘭的實力。

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公視經典賽轉播由黃韻玲主播，聘請名球評家袁定文擔任球評。

(中時電子報)