「包皮王」綽號遭同學外傳 高中生怒打同學
苗栗縣1所私立中學傳出校園霸凌，高一的古姓同學在班上有「包皮王」綽號，因不滿同班的張姓同學把不雅綽號告知其他班朋友，下課時對張姓同學口出惡言、不斷飆罵髒話外，甚至動手甩對方巴掌，過程中其他同學看見不但沒勸架，還在旁起鬨、以手機錄影，影片被PO上臉書社團「黑色豪門企業」校方才得知。
校方第一時間成立應變小組積極調查處理，表示兩名同學都是高中一年級同班學生，一時血氣方剛，因綽號嫌隙演變成口角、肢體衝突。出手打人的古姓學生要求被害張姓同學「到KTV請一桌」才能平息怒火，張生家長氣不過，已到警局提告。
校方目前積極配合警方處理偵辦，也針對該班級進行輔導，並成立應變小組，要杜絕校園暴力。
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(中時)
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