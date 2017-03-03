W飯店女模命案 北院提訊土豪哥開羈押庭

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涉及W飯店女模命案的「土豪哥」朱家龍及友人洪聖晏2月底被依轉讓偽藥、禁藥致死罪嫌起訴，兩人因吸毒在1月下旬送往觀察勒戒；檢方開立釋票後，台北地院今天下午開羈押庭訊問，再決定是否羈押。

台北地檢署2月22日認定，「土豪哥」朱家龍及友人洪聖晏、蔡逸學涉犯轉讓偽藥、禁藥致死罪嫌；被告江哲瑋、張子奕涉犯販賣毒品罪嫌，陳秉澤涉犯湮滅他人刑事證據罪嫌，一併起訴，對朱家龍求刑12年，洪聖晏求刑11年6月。案件由台北地方法院受理。

施用毒品部分，朱家龍、洪聖晏在1月23日被送往新店戒治所進行觀察勒戒，依法最多60天；檢方審酌戒治所出具證明指出，兩人已無繼續施用毒品狀況，予以開立釋票，並行文通知台北地院法官。

台北地院法官為審酌兩人是否有羈押必要，今天下午2時召開羈押庭，提訊兩人到庭，再決定是否羈押。1060303

(中央社)