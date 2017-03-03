石化廠製程故障跳車污染 遭重罰60萬

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位於高雄市林園工業區的亞洲聚合公司，今天因製程故障跳車造成污染，民眾紛紛通報發生巨響並排放黑煙及異味，高雄市環保局稽查採樣，依違反空氣污染防制法重罰新台幣60萬元。

高雄市環保局調查，亞洲聚合公司因製程故障發生跳車，排放黑煙造成林園汕尾部分地區蒙上一層黑色煙塵。

環保局獲報派人前往稽查，發現是廠方低密度聚乙烯化學製造程序反應器，凌晨3時20分左右因壓力過大導致釋壓閥破裂，反應器內的乙烯直接排放於大氣中，產生巨響及黑煙。

這是亞洲聚合公司於一年內第二次發生故障排煙，且所造成的影響範圍大，高雄市環保局依違反空氣污染防制法第31條規定重罰60萬元。1060303

(中央社)