陸媒：政協首份提案涉及學前教育

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陸媒報導，中國大陸全國政協12屆5次會議的首份提案涉及教育問題，提案建議把學前3年教育納入義務教育。

中國人民政治協商會議第12屆全國委員會第5次會議將於下午在北京舉行，新浪網今天轉述消息指出，本屆會議提案0001號的題目是「關於將學前三年教育納入義務教育的提案」。

報導表示，第一提案人是中國大陸全國政協委員、中央財經大學校長王廣謙。

據報導，這項提案指出，與9年義務教育相比，學前教育仍是教育體系中的薄弱環節，學前教育的投資少、資源總量不足、師資短缺、辦園水準參差等。

為此，提案建議在9年義務教育已經實現的基礎上，將3年學前教育納入義務教育範疇，統一規畫實施。1060303

(中央社)