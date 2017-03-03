綺夢美豔復出 張敏大方透露保養之道
港星張敏闊別螢光幕多年，這次登上微風刊物封面宣告「簡單」復出，外界驚訝「綺夢」女神不受歲月影響，依舊美艷動人，張敏坦言自己不太照鏡，應是對人生開悟、更有自信。
90年代女神張敏當年在影壇相當活躍，完美脫俗形象吸引各界目光，因演出由藝人周星馳主演的香港電影「賭聖」女主角綺夢而走紅，是許多男性的夢中情人，卻在1995年拍完電影「十兄弟」後就淡出演藝圈。
張敏消失螢光幕多年後，在攝影大師林炳存及微風集團策略長廖曉喬促成下，最近透過登上最新一期微風信義時尚DM封面華麗的「簡單」復出，令各界意外又驚喜。
她說，「這一次，我想，簡單的，回來」。
但張敏復出造型可一點都不簡單，封面照一襲低胸、開高叉的銀綠相間禮服，俏麗外型及好身材一覽無遺，令外界驚訝歲月未在她身上留下太多痕跡。
此外，這次拍攝造型還包括男裝及環保造型，共計5、6組，令張敏相當滿意。
微風集團今天釋出張敏談復出拍攝感想影片，她一開始就笑說「（近年）最大的差別就是瘦了」，還有以前的性格個性也被磨平了，現在相對較安靜和沈澱。
對於外界好奇保養秘方？張敏說，這個問題可能每天都有人問，但自己真的沒有特別保養，也不太會常照鏡子，應該是自信的女人都會如此，自己這幾年到處走走，對世界萬物和人生都開悟不少，心境上達到另外一個層次。1060303
(中央社)
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