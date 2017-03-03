盜伐珍貴林木 市值250萬遭警查獲

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台中市警察局清水分局3日宣布破獲盜伐珍貴林木案，起出扁柏、紅檜、肖楠、台灣櫸等林木，市值約新台幣250萬元，全案依森林法、竊盜罪嫌移送台中地檢署偵辦。（翻攝照片）中央社記者郝雪卿傳真 106年3月3日

台中市警察局清水分局今天宣布破獲盜伐珍貴林木案，起出扁柏、紅檜、肖楠、台灣櫸等林木，市值約新台幣250萬元，全案依森林法、竊盜罪嫌移送台中地檢署偵辦。

景氣不佳，盜伐案件頻傳，珍貴林木被盜伐集團當提款機，警方指出，以李姓男子為首的盜伐集團從盜伐、運送、入庫到轉售，均由李男指揮並全程參與犯案。

警方表示，李男原本是珍貴林木愛好者，以工鐵為業，因景氣蕭條，謀生不易，竟將腦筋動到珍貴林木上，除將盜伐木材轉售雕刻藝術木雕外，另相關剩餘木材、木塊則研磨成粉末或提煉肖楠精油後販賣。

全案經各單位組成專案小組後由台中地檢署檢察官指揮偵辦，警方說，經3個月追查發現李男等人共組的盜伐集團，做案期間都使用市售無線電頻道及行動電話等為主要聯絡工具，規避警方查緝。

警方表示，李男承租鐵皮屋作為倉庫，將雪霸林區盜伐所得尚未脫手的珍貴林木，囤積於苗栗縣三義鄉鯉魚潭倉庫內待價而沽，全案經專案小組執行埋伏、搜索、拘提行動，將李嫌等人查緝到案，並當場查扣贓證物一批，包括扁柏、紅檜、肖楠、台灣櫸等，市值約250萬元，全案除依森林法、竊盜罪移送台中地檢署偵辦外，並擴大追查盜伐集團成員及幕後銷贓管道。1060303

(中央社)