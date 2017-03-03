海軍敦睦支隊泊靠馬公 吸引參觀人潮

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海軍敦睦遠航訓練支隊國內環島航訓活動，今天泊靠在海軍馬公基地測天島開放參觀，其中首度泊靠的國造「磐石艦」，最吸引大小民眾大排長龍登艦參觀，明天還將停留在港區開放參觀一天。

海軍敦睦遠航訓練支隊，今年由國造的「磐石」油彈補給艦（AOE532）擔任支隊的旗艦，由支隊長蔣正國少將擔任指揮官，這是該艦成軍以來，首度抵澎泊靠海軍馬公基地，另包括有成功級巡防艦「張騫」（PFG1109）與康定級巡防艦「西寧」（PFG1203）等。

海軍敦睦遠航訓練支隊海軍官校與政戰學校學生中，有一位志願役一兵王鏡澄，隨著擔任海軍馬公後勤指揮官的父親王國忠，投入海軍行列，父子同為海軍服務，很開心利用敦睦遠訓機會，看見成長與蛻變，格外引人注目。

今天包括縣長陳光復、澎防部指揮官王興禮中將、馬公市長葉竹林等地方軍政首長民代和各級學校、幼兒園幼童和民眾登艦參訪，人潮踴躍，場面盛大。

海軍敦睦遠航訓練支隊長蔣正國表示，曾在96至98年擔任岳飛艦長時，在海軍馬公基地服務過，此次擔任支艦隊長再度回澎，倍感親切，未來擔任遠訓，宣慰僑胞，期盼更多的國人了解海軍，支持國防。

海軍敦睦遠航訓練支隊除了開放軍艦、各項精良武器參觀和國軍人才招募外，還安排陸戰隊莒拳隊、海軍樂儀隊及海軍官校鼓號樂隊等操演，精湛的演出，贏得在場參觀的民眾熱烈掌聲。1060303

(中央社)