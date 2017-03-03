陸兩會召開在即 聚焦陸股政策面利多
富蘭克林投顧指出，隨著中國大陸人大、政協兩會時程接近，政策面利多推動中國大陸股市走揚的預期濃厚。
富蘭克林投顧以2010年以來資料直言，中國大陸兩會舉行前後 1個月期間，不論境內A股或香港H股等中國股票市場上漲機率偏高。由政策面帶動的兩會行情明顯，產業配置上可留意供給側改革、國企改革與一帶一路3條政策推展主軸。
另外，中國大陸官方製造業採購經理人指數，與財新製造業指數 2月數據雙雙攀高，並優於預期，在兩會召開前夕釋放經濟穩固的訊號。
富蘭克林證券投顧表示，中國大陸將於3月3日、5日召開定調全年政策主軸的政協與人大兩會，本次兩會為年底19大召開前最後一次全國性政府會議，重要性不可小覷；尤其全年度經濟成長目標、財政與貨幣政策、房地產市場調控，與人民幣匯率等政策動向，皆為市場關注焦點。
其中，中國國務院總理李克強可能將今年經濟成長率目標設定為6.5%，或放寬目標區間為6%至7%，由採購經理人指數（PMI）等先行指標觀察，現階段中國經濟穩中透堅、整體穩成長壓力不大，預期官方對於經濟下行壓力也將有更大容忍度，政策重點將著重於去槓桿防範風險。1060303
(中央社)
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