肥胖是傷腎幫凶 全台成人1/10腎病

腎臟疾病高居10大死因第9名，年奪超過4700命。國健署最新調查發現，20歲以上民眾每10人就有1人罹患慢性腎臟疾病，專家提醒，肥胖是傷腎幫凶，恐增腎病風險並加重病情。

根據衛福部統計，民國104年腎炎、腎病症候群及腎病變高居10大死因第9，每年有超過4700人死於腎臟相關疾病，腎臟病發生原因除了慢性病以外，近年多項研究也發現，肥胖會增加慢性腎臟病發生機會，若有腎臟病又肥胖，恐加速腎臟病惡化。

衛福部國民健康署今天公布一項最新調查，發現20歲以上民眾每10人就有1人患有慢性腎臟疾病，且40歲以上慢性腎病患者中，有高達5成6體重達到過重及肥胖，其中只有2成民眾試圖減重。

肥胖與腎臟有何關係？台灣腎臟醫學會理事長盧國城解釋，肥胖者通常伴隨著高血壓、糖尿病、高血脂等三高問題，原本就容易傷腎，加上脂肪會分泌細胞激素讓身體發炎，使胰島功能惡化，加重腎病。

今年43歲的電腦工程師謝先生，身高175公分、體重多年來卻高達100公斤以上，15年前發現有高血糖問題，但因上班忙、對美食來者不拒，加上沒有明顯不適症狀，回診也有一搭沒一搭，6年前確診為腎臟病。

直到去年2月發現腎功能狂掉，被醫師警告再這麼下去恐洗腎，今年年初更因視網膜剝離住院，手術完情緒低落和飲食控制，才讓他體重從116公斤掉到102公斤，改變生活習慣後，糖尿病、腎功能指數全部好轉。

國健署呼籲，慢性腎臟病人打擊肥胖，應從規律運動、健康飲食、體重控制3守則開始，才能讓腎臟負擔變少，阻止或減緩腎臟病進展，有肥胖問題的民眾也可撥打健康體重管理諮詢專線「0800-367-100（瘦落去、要動動）」，由營養師與運動專業人員，每天上午9時至晚上9時提供國、台語免費電話諮詢服務。1060303

(中央社)