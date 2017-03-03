鋰電池易爆炸 台師大開發鋁電池有望
手機、平版電腦的鋰電池不時傳出爆炸意外。科學家尋找替代品，台灣師範大學和跨國團隊合作，成功取得鋁電池的技術突破，未來商機無窮。
台師大化學系教授陳家俊等人，和東海大學、台灣科技大學、美國史丹福大學組成的跨國團隊，開發超高電容量鋁電池，近期獲得重大技術突破，成果刊登在近日出刊的「自然通訊（Nature Communications）」期刊，獲得學界重視。
刊登於『自然通訊』期刊網址：（Advanced rechargeable aluminium ion battery with a high-quality natural graphite cathode）http://www.nature.com/articles/ncomms14283。
研發團隊指出，目前手機等裝置廣泛使用的鋰電池有許多疑慮，包括鋰元素在地球的含量有限，以及鋰電池遭受外力破壞，可能引發爆炸等。
相對於鋰，鋁是地球含量最多的金屬之一，取得成本低廉，鋁製品在日常生活中隨處可見，且鋁也具備如同鋰的高能量密度、高放電電位特性。
科學家一直想開發鋁電池，但問題在於電容量的限制。台師大等跨國團隊開發的「可充放電鋁離子電池」，以和紙張一樣柔軟、可彎折的薄型導電材料構成，可以針對不同需求和特性生產，有效提高鋁電池的電容量。
研究團隊並指出，相對於鋰電池，鋁電池具有高穩定性和耐久性，安全性超高，既使受到外力破壞，也不需擔心引發爆炸災害。該技術在工業應用上相當有潛力，目前已朝開發產品的方向邁進。1060303
(中央社)
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