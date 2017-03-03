世代智庫民調：蔡總統滿意度43.3％
台灣世代智庫今天公佈最新民意調查，滿意總統蔡英文民眾占43.3％，不滿意51.8％，仍有56.8％民眾對蔡總統未來執政有信心。
台灣世代智庫舉行「時事及前後任總統評價民調」調查結果記者會，調查顯示對行政院長林全滿意度為33.5％，不滿意57.5％。
詢問民眾對蔡總統未來執政有沒有信心？56.8％有信心，39.1％沒信心。
民主進步黨籍立法委員劉櫂豪說，代表民眾對蔡總統不滿意但充滿期待；民進黨籍立委羅致政說，滿意度雖在低檔徘徊，短期內應不會再往下探，春暖花開時，希望有更多利多政策，有助於支持度。
民調訪問民眾對時事議題看法，80.9％贊成「全國家禽禁運禁宰」措施，57％有信心防止禽流感疫情擴大；退休軍人團體組成的「八百壯士」，78.4％認為是「為了捍衛自己的退休金」，12.2％認為他們抗議是為捍衛國軍尊嚴與人格。
年金改革法案部分，67.1％認為如果考試院未提出方案，立法院應自提改革方案；司法改革方面，同意建立司法官淘汰制度有93.2％；68.9％認為行政院提出「前瞻基礎建設計畫」有助經濟發展及成長，認為沒幫助者24.8％。
民調詢問民眾對蔡總統和前總統馬英九的評價，67％認為蔡總統較有改革決心，15％認為馬英九較有改革決心；52.1％認為蔡總統較重視公平正義，28.1％支持馬英九；53.6％民眾認為蔡總統重視勞工權益，24.7％支持馬英九；54.8％認為蔡總統較了解民意，24.9％認為馬英九較了解民意。
調查為台灣世代智庫委託大社會調查中心執行，2月22日至23日晚間成功訪問1072位成年人，在95％信心水準下，抽樣誤差為正負2.99個百分點。1060303
(中央社)
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