Apple電信帳單 五大電信商通通可代收

繼遠傳於去年8月、亞太電信去年11月率先宣布，與蘋果(Apple)電腦公司合作提供iTunes Store電信帳單代收服務之後，中華電信、台灣大、台灣之星也在3月1日宣布，正式加入Apple電信帳單代收服務行列。

未來，用戶將可以把在App Store，Apple Music 及 iTunes 的消費併入四大電信商的帳單裡。

App Annie統計，去年全球App下載量年成長為15%，營收超過350億美元；蘋果 App Store 2016年營收達200億美元，創歷史新高，可見果粉「錢」力驚人。台灣玩家瘋手機遊戲，為了練功拚升等，添購虛寶、點數，花錢不手軟，更推升台灣 App Store 的遊戲類營收貢獻度躍居全球前5名，帶動國內電信商積極加入Apple電信帳單代收行列。

電信商表示，直接透過行動電話帳單購買App Store、Apple Music以及iTunes上的內容或服務非常容易，客戶僅需一個新的或既有的 Apple ID，就可以透過所使用的 iPhone、iPad、iPod touch 以及 Mac 或是 PC 上的 iTunes，在 App Store、Apple Music 以及 iTunes 進行帳號設定選擇「行動電話帳單代付」即可完成。

新的付款方式將會自動更新，並可以立即透過相關Apple設備進行一鍵式簡單支付，包括Apple TV及Apple Watch。該項服務適用於所有月租型行動電話客戶。

率先推出該項服務的遠傳電信，則表示使用該項服務的用戶已經超過210萬人，其中20～ 40歲為主要消費族群，同時比起去年同期，今年的每人平均消費額和消費次數都有逐漸提升趨勢。遠傳也是同業中首家同時提供Android & iOS App商店雙平台電信帳單支付的電信業者。

亞太電信並提供Apple iTunes & App Store帳單代收服務免收手續費，還可設定每月消費額度上限 ，避免過度使用，並可於iTunes與App Store上設定密碼，避免小孩誤用或被大量盜用。

台灣之星行銷事業部資深副總朱曉幸認為，因為電信帳單代收服務相較其它付款工具更簡單便利，台灣之星超過40%的月租型用戶啟用電信帳單代收，年增率高達60%以上，且每月平均消費約3次，顯示用戶對於電信業者所提供帳單代收模式的信任度及依賴度與日俱增。

台灣智慧型手機普及，人手一機隨時連網，帶動付費數位內容蓬勃發展，消費者的行動生活變得更精彩與便利，帶動這股勢不可擋的「滑經濟」正在延燒中。

(工商)