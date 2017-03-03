及時阻腥風血雨 警方查獲大批槍械
岡山警分局前峰派出所所長潘福良、警員簡世志，今(3)天凌晨1點多，執行夜間巡邏勤務，在本洲路321巷一處狹窄的產業道路，發現多輛自小客車輛，聚集在一處鐵皮貨櫃屋外，員警貨櫃屋是新建且燈火通明，直覺有異，靠近赫然發現，貨櫃屋桌上有大批子彈、長槍彈匣和毒品，通報警網支援，將李姓男子等3人當場逮捕。全案依槍砲彈藥刀械管制、毒品危害防制條例移送橋頭地檢署偵辦。
擁槍自重26歲李嫌有槍砲刑案，應訊時矢口否認槍械為他所有，並對槍、毒來源三緘其口，警方研判，李嫌等人持有槍械火力從事不法活動，幸巡邏員警機敏發覺，及時阻止一場腥風血雨。
警方表示，現場搜扣槍械包括美式M16A1制式長槍、長彈匣1個、短彈匣1個、長槍子彈132發、90手槍子彈78發、第二級毒品安非他命及第三級毒品愷他命、新台幣32萬元。
警方說，包裝毒品小型夾錬數量多，懷疑李嫌也從事販毒，將持續追查是否其他共犯及槍彈、毒品來源。
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(中時)
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