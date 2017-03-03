美肌之湯人氣夯！學生族最愛的日本10大溫泉
白煙縷縷、熱氣氤氳，泡溫泉是冬季最療癒的樂事。日本名湯秘境多，每到冬日總湧入泡湯客朝聖，享受寒冬中的溫暖，從裡到外暖身心。泡湯不只受高年齡層族群喜愛，有份調查統計年輕一族最愛的日本10大溫泉，其中美肌之湯就是人氣第一名。
根據樂天旅遊訂房網統計，2017春假期間最受18歲到23歲年輕客群青睞的10大溫泉排行榜，依序為島根縣玉造溫泉、北海道登別溫泉、群馬縣草津溫泉、山形縣藏王溫泉、大分縣別府溫泉、佐賀縣嬉野溫泉、栃木縣那須溫泉、石川縣山代溫泉、山梨縣河口湖溫泉、栃木縣鬼怒川溫泉。
人氣最夯的島根縣玉造溫泉，是平安時代被認為是三名泉之一，有逾千年歷史，屬於硫酸鹽氯化物泉，「只要泡過一次肌膚發亮美麗」，據說泡湯後肌膚清爽不黏膩，有如為肌膚擦上化妝水般保溼，是日本最古老的「美肌溫泉」之一，深受女性泡湯客喜歡。
其次為有免費接駁巴士的北海道登別溫泉，是弱酸性的硫磺泉，周邊還有登別地獄谷等景點；而第三名群馬縣草津溫泉則能觀賞傳統「湯揉舞蹈秀」和欣賞夜晚「湯畑」點燈，還能盡情滑雪等多元化玩法，較往年吸引多近半成年輕客群青睞。
(中時電子報)
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