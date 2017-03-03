郝龍斌青年政見：廢除黨內選舉門檻

郝龍斌3日上午舉行青年政見發表會，戴上拳擊手套象徵一同打破青年參政困境的天花板。（鄧博仁攝）

參選黨主席的郝龍斌上午舉行青年政見發表會，針對青年參政提出四大方向：一、廢除黨內所有選舉的門檻。二、青年與非現任者民調加權計算。三、資源專款專用。四、黨務一級主管年輕化（45歲以下）。他戴上手套，象徵一同打破青年參政困境的天花板。

(中時)