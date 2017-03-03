1歲女童赴廣東染麻疹 今年首例

疾管署今天公布今年首例境外移入麻疹確診個案，1歲女童去年10月赴中國大陸廣東，2月出現發燒、咳嗽等症狀，2月底返台就醫住院隔離並確診為麻診，共掌握144名接觸者。

衛生福利部疾病管制署副署長羅一鈞今天表示，該名1歲女童家住北部地區，未接種麻疹、腮腺炎、德國麻疹混合疫苗（MMR），去年10月底隨家人前往中國大陸廣東，今年2月22日出現發燒、咳嗽症狀，26日出疹。

女童28日搭乘香港航空HX252班機返台，搭機前曾服用退燒藥，上午11時自桃園機場入境，由親友開車就醫及轉診，經醫院通報後隨即收治隔離病房並採檢，今天確認感染麻疹。

羅一鈞說，女童於2月22日至2月28日的可傳染期間，共有144名接觸者，包括女童搭乘的機上前後5排乘客及空服人員32人、就醫接觸者108人以及女童家人4人，將觀察追蹤至3月18日，並針對符合免疫球蛋白及疫苗接種條件者，陸續安排接種；此外，女童的同齡弟弟在2月中曾因感染麻疹於中國大陸當地就醫，現已康復，其餘接觸者未出現疑似症狀。

疾管署表示，2月28日曾出入與個案相關場所的民眾，應自主健康管理18天，如出現疑似症狀，應戴口罩儘速就醫並告知醫師相關接觸史。

疾管署說，麻疹可藉空氣傳播，傳染力極強，約5%至10%的患者會產生中耳炎、肺炎、腦炎等併發症，冬末及春季為好發期，患者出疹前後4天最具傳染力；去年共14例麻診確診個案，其中6例國內感染、8例境外感染，鄰近國家以中國大陸病例數最多，今年1月病例數較去年12月呈增加情形。

疾管署指出，家長應留意自身及家中嬰幼兒健康，無論在家、出入公共場所或大眾交通運輸，一旦出現發燒、鼻炎、結膜炎、咳嗽、紅疹等疑似症狀，入境時應主動告知機場檢疫人員，就醫應戴口罩並告知醫師旅遊史；也請醫療院所提高警覺，針對疑似個案應依法立即通報，以利衛生單位立即採取防治措施。

接種疫苗是預防麻疹最有效的方法，疾管署表示，家中如有年滿1歲幼兒，應儘速攜往衛生所或預防接種合約院所接種疫苗；未滿1歲及未完成疫苗接種的嬰幼兒應避免前往流行地區，相關資訊可至疾管署全球資訊網（http://www.cdc.gov.tw）或撥打免費防疫專線1922（或0800-001922）洽詢。1060303

(中央社)