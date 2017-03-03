菲律賓盼加強與台灣反毒合作

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日前在馬尼拉市被捕的台籍可疑毒販，才剛假釋出獄又重操舊業，菲律賓緝毒單位希望加強與台灣對口單位合作，治標、治本雙管齊下，徹底掃毒。

67歲吳姓毒嫌於2月28日凌晨2時左右，在馬尼拉市1間公寓被菲國緝毒署（PDEA）幹員逮捕，當場查獲約1公斤、市價600萬披索（約新台幣420萬元）的安非他命。

根據法務部調查局的民國98年年報，吳嫌於當年3月19日就在馬尼拉的1場台、菲、陸3方合作行動中被捕，幹員在地下製毒廠中搜出市價2億披索（約新台幣1億4000萬元）的安非他命及製毒器材。

當時落網的還有2名中國大陸人，菲國調查局人員指稱吳嫌是製毒師傅。

在此之前，吳嫌本已因涉嫌毒品危害防制條例而遭高雄地檢署通緝，但他提前一步逃到菲律賓。

菲國緝毒署人員說，吳嫌在菲國才剛假釋出獄又重操舊業，顯示毒品犯罪再犯率甚高，應視為終身犯罪問題，菲律賓政府需要治標的緝毒，以及治本的反毒教育及戒毒設施。

緝毒署人員希望加強國際緝毒合作，也樂意與台灣共同推動反毒教育與更生保護的交流，讓反毒從事後的查處，提升為事前的預防。1060303

(中央社)