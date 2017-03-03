清華：學術交流不涉政治 非一中承諾書

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國立清華大學今天表示，未簽署「一中承諾書」，而是「堅持學術交流不涉政治」承諾書。

媒體報導，中國學生訪台交流，近期傳出中方要求台灣的大學承諾，課程內容不得涉及政治敏感活動，包含有關「一中一台」、「兩個中國」與「台灣獨立」；民主進步黨籍立法委員陳亭妃說，清華也與中國方面簽署一中承諾書，證明不只1校、連國立大學也簽署，她要求教育部應全面清查還有多少大學簽署。

清華發聲明稿表示，台灣地區與大陸地區人民關係條例規定，書面約定不得有涉及政治內容，而發給學生這份說明，僅重申不涉及政治內容，強調「學術交流研究本就不涉及宗教、商業、政治，對於學校教師的教學內容，本校從來不曾干預」。

清華說，西元2010年起在校舉辦「兩岸暑期學術交流活動」就依中國大陸方面的大學提供的參考範本擬定內容，主要在說明活動內容與交流期間不涉及政治議題，讓中國大陸師生順利通過對方審批程序，訪台參與研修活動，並寄發給申請到清華的學生及學校承辦老師。

清華表示，清華與對岸學校的任何正式書面約定，都按法令規定事前向教育部申報，這項承諾書非學校對學校的正式約定，而僅提供給申請到清華研修，並有需求的師生。1060303

(中央社)