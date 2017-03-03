承諾書惹議 教育部目前掌握6校
世新大學與中國大陸交流時，簽署承諾書保證不從事「一中一台」等活動惹議，立委今天又爆料清華大學也曾簽署。教育部今天表示，目前掌握有6校曾簽署類似文件，但樣態不一。
教育部長潘文忠昨天在立法院教育及文化委員會承諾，將在2週內清查各校是否簽署承諾書。國際及兩岸教育司長楊敏玲表示，初步清查招收陸生較積極的大學，確認包括中華大學、中原大學、朝陽科大、靜宜大學、清大、世新至少6所學校有簽署類似文件。
楊敏玲表示，各校簽署的承諾書樣態不一，但都沒有事先跟教育部申報，已違反兩岸人民關係條例規定。
世新大學校方昨天受訪認為，承諾書是學校對個人，非學校對學校，因此不涉及違反兩岸人民關係條例第33-3條的規定。楊敏玲則認為，這是學校自己的說法，已經發文要求世新說明。
至於今天被民主進步黨籍立委陳亭妃指簽「一中同意書」的清大，教育部目前瞭解，清大認為是簽署「堅持學術交流不涉政治」的承諾書，而非「一中承諾書」。
楊敏玲表示，對於各種樣態，教育部清查後，將和陸委會組成委員會共同審查，她並表示，教育部鼓勵兩岸學術交流、招收陸生，但仍必須合法，程序也必須完備。1060303
(中央社)
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