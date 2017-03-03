婦人帶兒跳金獅湖輕生 警消即刻救援
高雄市三民區39歲蔡姓婦人精神狀況不穩定，今早帶15歲陳姓兒子企圖跳金獅湖尋短，校方見到該生未到校，主動登門拜訪，才得知婦人有意帶兒子輕生，緊急通報110，警方9點30分左右到場，連忙安撫婦人情緒，並聯絡婦人陳姓丈夫到場勸說，最後才打消自殺念頭，化解一場虛驚。
警方表示，據家人指出婦人疑患有精神疾病，近來狀況不太穩定、自我封閉，與家人不太互動；今早婦人兒子未到校上課，校方人員親自登門查訪，獲悉蔡婦恐帶兒子輕生，趕緊報警處理。
由於金獅湖面積過大，一時之間難已掌握婦人行蹤，警消展開地毯式搜索，最後在10分內於鼎金一巷22號前湖畔柵欄內側，驚見婦人與兒子離湖面僅幾步之遙，隨時有跳湖可能。
警消一邊安撫婦人情緒，使其卸下心防，另一頭消防人員趁婦人不注意時，將兩人給拉下，蔡婦陳姓丈夫隨後到場陪同，苦口婆心勸說婦人一番，終於讓她打消自殺念頭。蔡婦稱，很後悔帶親生骨肉尋短，事後丈夫將妻兒帶回，同時感謝警消即刻救援。
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