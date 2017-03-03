下架沒差？中正紀念堂公仔僅佔銷售總額1.5％
針對今天上午國民黨記者會提及中正紀念堂公仔下架問題，文化部表示中正紀念堂內的3家商店營收以105年為例，下架之蔣中正意象商品品項年營業額計約新臺幣498萬元，僅占3家商店105年總營業額5820萬元的9.4%，其中，3家賣店政治人物公仔年營業額加總共計約82萬元，更僅佔總營業額的1.5%，且政治人物公仔均係寄售商品，中正紀念堂只是廠商所有通路的一個販賣點，本來就在一般市面上均有流通，廠商也可至任何場所銷售。
文化部表示為推動中正紀念堂轉型，逐步讓空間回歸中性使用，相關商品不再由政府開發或販售，但尊重任何民間商品的開發創意，民眾亦可透過民間通路自由購買。
(中時)
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