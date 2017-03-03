基隆暖暖汰換自來水管 7日部分區域停水
基隆市暖暖區水源路汰換管線工程800mm管線聯絡，自來水公司預計3月7日上午9時起至3月8日上午8時止停水施工，屆時基隆市仁愛區/南榮路、南新路、劉銘傳路、仁一路、仁二路、仁三路、仁四路、愛六路、愛七路、愛二路高地、龍安街、月眉路、復興街(皆含各巷弄)將停水。
基隆市信義區全區、仁愛區東明路(皆含各巷弄)將水壓降低。停水戶數為3,000戶、水壓降低戶數為1,900戶，屆時將影響4,900戶。
上述區域請用戶提早儲水備用，本次停水如工程順利完成將提前供水，本次停水期間因重大事故需緊急用水，請連絡基隆服務所(02)2425-2103、(02)2424-5200，本次停水復水後因偏遠或偏高地區恢復時間較慢，可能延誤供水時間，敬請用戶原諒。
(中時)
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