白狼兒子機場抗議涉襲警 依法起訴

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中華統一促進黨總裁張安樂（白狼）的兒子張瑋等人涉嫌抗議香港眾志秘書長黃之鋒等人入台時，在桃園國際機場衝撞警方，造成警員受傷，被依妨害公務等罪嫌提起公訴。

起訴書指出，張瑋等4人在網路論壇中得知黃之鋒等人受時代力量邀請，到台灣參加時力舉辦的論壇。

張瑋等人今年1月7日凌晨前往桃園機場第一航廈入境迎客大廳，抗議黃之峰等人，過程中發生激烈衝突。

張瑋抗議時，多次不顧警方管制，逕自拉開或穿越管制線，過程爆發推擠拉扯，並強力衝撞維安人員，造成警員手指、下巴受傷，全案經台灣桃園地方法院檢察署偵辦，依妨害公務等罪嫌提起公訴。1060303

(中央社)