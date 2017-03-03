蝶戀花條款 交通部擬修法強制繫安全帶

蝶戀花遊覽車翻覆事件後，遊覽車安全備受關注，交通部今天召開記者會，要求導遊加強宣導繫安全帶，也規劃修法強制，最快4月有結果。

蝶戀花旅行社遊覽車2月13日在國5發生翻覆意外，造成33人死亡，11人受傷。交通部在事發後立即邀集業者開會，規定一日遊行程平地每日不得行駛超過300公里，山路不得逾200公里，但仍有2家業者在二二八期間超標。

交通部今天召開記者會，提出相關策進作為，包括評鑑丁等遊覽車業者查核、制定國內旅遊團一日遊產品合理行程規劃及檢視注意事項，並盤查一日旅遊商品合理性，另外，也一再重申將要求業者加強宣導繫安全帶重要性。

交通部次長祁文中表示，今年4月將規劃修法，研擬強制繫安全帶的可能性，盼強化遊覽車旅遊安全。1060303

(中央社)