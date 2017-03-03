女模遭勒死劫財 警方：案發現場如迷宮

通緝犯程姓男子約陳姓外拍模特兒到台北市南港廢棄商場拍攝，將人勒斃並盜取身上財物，警方表示，案發現場隔間多無燈光，白天前往一樣伸手不見五指，宛如大型迷宮。

台北市警局南港分局調查，24歲程姓男子有多項通緝罪嫌，其22歲梁姓女友的友人陳女，為外拍女模。程嫌利用女友聯繫陳女，假借有網拍工作約拍，1日下午誘騙陳女至南港區八德路一處廢棄的地下商場，徒手勒斃被害人盜取身上財物，再棄屍現場附近隱蔽處所。

程嫌得手後，當天下午4時左右從捷運後山埤站轉高鐵前往台中，盜刷死者信用卡入住五星飯店，死者家屬驚覺不對，2日凌晨1時報警，警方早上8時15分接獲飯店員工報案，指稱在員工電梯旁備品間拾獲失蹤人口的手機，警方調閱監視器錄影畫面，確認是程嫌丟棄，隨即在房門外守候，等程嫌準備退房時上前盤查，發現他竟是名通緝犯。

警方到案發現場採證時，發現死者側躺在地，內衣褲被丟在旁邊，身上衣衫不整，警方表示，該處原本應該是要做為百貨商場，由於隔間多加上占地大，裡面就像大型迷宮一樣。

程嫌向警方供稱，因為缺錢才出此下策，原本只是要劫財，後來才心生殺機，他坦承殺人但沒有性侵，至於其梁姓女友則否認案發時在場，只表示，因為死者缺錢，才協助聯繫男友進行外拍工作。

警方發現程嫌拿走死者信用卡、健保卡及手機，其餘包包等物品就丟在後山埤捷運站的垃圾桶內，且死者手錶居然在梁女手上，她辯稱是死者贈送，警方目前把她列為涉案人，深入追查中。1060303

(中央社)