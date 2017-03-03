沾最強小三 陶喆節目公開懺悔：感謝所有人寬容

陶喆當年召開記者會坦承出軌楊子晴。(本報系資料照，張祐銘攝、取自微博)

金曲歌王陶喆2年前驚爆婚後出軌，沾上大陸「最強小三」楊子晴，重創優質形象，日前他上大陸節目《越野千里》再度回首這件桃色風波，悔不當初，坦承「這是一個已婚男人不該有的行為」。

陶喆當年與太太Penny結婚1年，就被踢爆婚內出軌，事後他在記者會上哽咽坦承婚後出軌一次，羞愧向Penny道歉，並強調是楊子晴主動邀約設計，卻遭楊子晴在微博反嗆「難道是我用槍指著你逼你來見我？」

事隔近2年，陶喆日前上節目再度談及當年出軌風波，表示想起父親陶大偉生前對他的諄諄教誨，悔不當初，「如果爸爸在，他應該會說：『兒子，你知道該怎麼做』」，又坦言這是一個已婚男人不該有的行為，但要勇敢面對錯誤往前走，也感謝所有人對他的寬容。

(中時電子報)