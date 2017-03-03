酒商保管遭查扣酒憑空消失？妨害公務遭起訴

台灣酒國公司負責人陳佑福，兩年前因在廠外產製不明酒品威士忌1000公升、高梁酒560公升等被查獲，遭貼封條交由其保管，沒想到去年6月國稅局人員前往盤點庫存酒品時，卻發現該批威士忌「憑空消失」，依妨害職務上掌管之文書物品罪起訴陳男。

起訴書指出，陳男為台灣酒國公司（已遭撤銷酒製造執照）業務經理和實際負責人，2016年9月間市府財政局和台中港務警察總隊查獲該公司在廠外產製不明酒品威士忌1000公升、高梁酒560公升、不明酒精560公升，將酒品查封後交由陳男保管。

直到去年6月30日，市府人員會同國稅局大屯稽徵所人員前往盤點庫存酒品，沒想到1000公斤威士忌竟不見蹤影，僅剩下存放桶。

陳佑福辯稱，公司被撤照，東西都還在，很久以前就叫他們來銷毀，但他們都不來，東西都還在工廠內；之後又改口，有通知是否人員到工廠領，但對方都不來載，才移到太平長龍路。

但因存放桶上的查封標示都已經被去除，存放桶內存放的也非威士忌，檢方認定為推卸之詞，起訴陳佑福。

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(中時)