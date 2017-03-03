酒商保管遭查扣酒憑空消失？妨害公務遭起訴
台灣酒國公司負責人陳佑福，兩年前因在廠外產製不明酒品威士忌1000公升、高梁酒560公升等被查獲，遭貼封條交由其保管，沒想到去年6月國稅局人員前往盤點庫存酒品時，卻發現該批威士忌「憑空消失」，依妨害職務上掌管之文書物品罪起訴陳男。
起訴書指出，陳男為台灣酒國公司（已遭撤銷酒製造執照）業務經理和實際負責人，2016年9月間市府財政局和台中港務警察總隊查獲該公司在廠外產製不明酒品威士忌1000公升、高梁酒560公升、不明酒精560公升，將酒品查封後交由陳男保管。
直到去年6月30日，市府人員會同國稅局大屯稽徵所人員前往盤點庫存酒品，沒想到1000公斤威士忌竟不見蹤影，僅剩下存放桶。
陳佑福辯稱，公司被撤照，東西都還在，很久以前就叫他們來銷毀，但他們都不來，東西都還在工廠內；之後又改口，有通知是否人員到工廠領，但對方都不來載，才移到太平長龍路。
但因存放桶上的查封標示都已經被去除，存放桶內存放的也非威士忌，檢方認定為推卸之詞，起訴陳佑福。
★中時電子報關心您：飲酒過量，有礙健康！
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。