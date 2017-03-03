台灣國際蘭展開幕 蔡英文讚譽有加
2017台灣國際蘭展3日開幕，由總統蔡英文親自出席啟動儀式，此次也是她上任後首次參加蘭展。蔡英文表示，蘭花生技產業是台灣重要經濟發展之一，去年蘭花年產值約62億元，其中9成為外銷市場，台灣蘭花耀眼國際，展現出最堅強的生命力，歡迎民眾到台南欣賞蘭花。
台南市長賴清德則感謝中央挹注5000萬，在後壁蘭花生技園區成立台灣蘭花種苗培育中心，讓台南市民深受感動。賴清德認為，台灣國際蘭展不僅僅是單純的花展，更有蘭花生技、文創展示，且也帶動園區鄰近的觀光發展，相信蘭花能像荷蘭的鬱金香一般，更多養活台南人。
蘭展今年以《DISCOVER SUSTAINABLE ORCHIDS 台南台蘭．生生不息》為主題，規畫爭奇館、鬥豔館、幸福館、未來館等四大展館，主辦單位也用蘭花打造高達6米的台灣帝雉，定時移動的帝雉，除讓蔡英文相當驚奇外，導覽時也好奇的不斷詢問蘭花相關知識。
此外，邁入第13年的蘭展，特別把蘭花與台南在地印象跨界的串聯，用「蘭花生態」與「府城元素」塑造出主題特色，2017台灣國際蘭展4日正式開園，為期10天，歡迎民眾攜家帶眷前往觀賞。
(中時)
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