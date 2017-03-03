蔡正元徐巧芯互槓 郝龍斌盼砲口一致對外
國民黨政策會執行長蔡正元日前在臉書質疑前總統馬英九，馬辦發言人徐巧芯回擊。國民黨副主席郝龍斌今天說，國民黨很多不好的文化要改，希望「網內絕不互打」，砲口一致對外。
國民黨政策會執行長蔡正元近日在臉書質疑前總統馬英九每到二二八就像「孝子」般鞠躬哈腰致意。徐巧芯發出新聞稿回應指出「鞠躬哈腰」等尖酸刻薄字眼，刻意挑起省籍對立。徐巧芯表示誰在傷害黨形象，民眾有目共睹，黨主席洪秀柱若再繼續縱容蔡正元無的放矢，恐傷及自己選情。
郝龍斌競選辦公室上午舉辦「青年政見發表記者會」，立委賴士葆、郝龍斌辦公室發言人兼馬辦發言人徐巧芯等人出席。郝龍斌表示，國民黨內很多不好的文化要改，「網內互打」的文化希望變成「網內絕不互打」。
郝龍斌說，民進黨推動「去蔣化」、年金改革、促轉條例等，國民黨已經在槍林彈雨中了，希望將來是砲口對外，而不是槍口對內。
被問到「網內互打」對洪秀柱、郝龍斌的選情有什麼影響？郝龍斌說，他再次強調，黨內不互打，這是一再堅持的，他也要求團隊所有人只談政見、政策和願景，包括年輕人一定要參與國民黨，國民黨要怎樣給年輕人機會等。
媒體問到，徐巧芯跟蔡正元有一些爭執，國民黨文傳會副主委毛嘉慶在臉書說，「徐巧芯要回嘴罵蔡正元還扯選情，敢問是馬、郝哪一位老闆給的指令？」
徐巧芯表示，媒體都有收到新聞稿，都是由馬英九辦公室發出，她對於所有發言工作謹守分際，不是個人在外放砲，所有SOP都是一樣，來源也很清楚是馬英九辦公室，「跟選情、郝龍斌這邊沒有關係」，她也希望「網內不要互打」，但有一些刻意的、情緒性的揣測沒有必要，事實很清楚，她也尊重每一個人的發言。1060303
(中央社)
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