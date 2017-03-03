女心情不佳懸6樓陽台 雲梯車救援
一名年約50歲女子疑因心情不佳，今天懸掛在6樓陽台邊，一名男子雙手抓住她大聲求救，警消據報趕往救援，先架設氣墊防止女子跳樓，同時由雲梯車升梯成功救援。
高雄市消防局表示，獲報鳳山區濱山街一棟高建築物有一名女子欲跳樓後，調派鳳山消防車、雲梯車與救生氣墊到場救援。
警消到達現場發現是一名女子懸掛在6樓陽台邊，一名男子雙手抓住女子大聲求救，因此先架設氣墊，同時立即上樓查看並試圖破門，雲梯車也同時進行升梯救援。
雲梯車升梯搭載2名消防人員接近6樓陽台，成功救援女子。女子表示是因心情不好，情緒仍激動，在醫護人員評估無明顯外傷下，女子也拒絕任何醫療救護及送醫，安撫女子情緒後，化解一場危機。
警消表示，尊重生命、愛惜生命，如果生活遭遇困難時，應尋求抒壓管道，紓解鬱悶心情，有需要可尋求心理衛生資源或相關社會救助的專業協助，走出低潮。1060303
(中央社)
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