紙鈔改版否 林全：央行自行專業判斷

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行政院長林全3日表示，新台幣要不要改版，尊重中央銀行就國幣使用效率、流通等因素，只考量專業問題，尊重央行專業，由央行自行判斷，「沒有任何政策指示」。中央社記者吳家昇攝 106年3月3日

行政院長林全今天表示，新台幣要不要改版，尊重中央銀行就國幣使用效率、流通等因素，只考量專業問題，尊重央行專業，由央行自行判斷，「沒有任何政策指示」。

民主進步黨籍立法委員高志鵬有意提修法，讓國幣設計過程納入公民參與；央行總裁彭淮南昨天說，紙鈔改版須回收舊鈔，得花6年、約新台幣500億元成本，目前沒改版急迫性，「在我任內看不到改版的可能性」。

中國國民黨籍立法委員顏寬恒上午在立法院施政總質詢時表示，有必要花這麼多錢改版？

林全答詢時說，如果民進黨內有人期待紙鈔改版，可請央行參考。1060303

(中央社)