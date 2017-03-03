英軍情六處聘新人 圖擺脫龐德神勇形象
情報人員一定得像電影007系列的詹姆士龐德一樣神勇？英國情報機構軍情六處致力擺脫這種形象，還將走回非正式「拍拍肩膀」那種聘僱老手法，並試圖找到更多黑人和亞裔新手。
「衛報」（The Guardian）報導，正式名稱為秘密情報局（Secret Intelligence Service）的軍情六處（MI6）處長楊格爾（Alex Younger）在獨家專訪中指出，MI6必須接觸「選擇不把在全球祕密情蒐當成潛在生涯」的群體。
他說，MI6工作人員最好更多樣化，要引進各類幹才就需要諸如「拍拍肩膀」那種找人的老技巧。
路透社報導，楊格爾說：「那是招募新人唯一的辦法，拍拍肩膀。我就是這樣被吸收的。」
「我們必須接觸根本連想都沒想過會被MI6吸收的人，我們必須刻意地努力，我們也得反省自己身處的圈子。」
英國2015年宣布將新聘1900名情報人員，以處理伊斯蘭好戰分子構成的威脅。
衛報報導，為使探員總數來到史上最高的3500人，MI6下週將展開招聘活動。
MI6表示，收到的求職申請中還是有太多人自認通曉經典諜報電影007系列主角詹姆士龐德（James Bond）或是射擊能力，有助他們捧到這碗飯。
路透社報導，不過MI6表示，他們其實想要擺脫自家探員都跟龐德一樣能幹的形象。最新1代龐德由英國男星丹尼爾克雷格（Daniel Craig）飾演。
MI6招聘部門女主管說：「外界以為我們在找丹尼爾克雷格，或是丹尼爾克雷格的極致。不過，他進不了MI6的。」跟楊格爾之外的其他探員一樣，這名女主管也匿名。
「我們必須清楚傳達這個訊息，因為它太深植人心，我們得擺脫這1點。他們可能很會用左輪手槍，但那可不是我們真正要找的人。」（譯者：中央社何宏儒）1060303
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。