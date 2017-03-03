真猛瑪象滅絕前生怪毛 基因崩壞惹的禍

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研究人員今天表示，地球上最後一批真猛瑪象（woolly mammoth）慘遭遺傳疾病折磨，因而失去嗅覺、避開同伴、甚至有異常光滑亮毛。

英國廣播公司（BBC）網站報導，研究人員分析這種已滅絕的動物古代DNA突變得出結論，顯示最後一批真猛瑪象死絕之前，牠們DNA出了許多差錯。

了解真猛瑪象末日光景，有助現代瀕臨絕種生物與數量少的瀕危動物保育，例如貓熊、山地大猩猩及印度象等。

法新社報導，真猛瑪象曾是北美和西伯利亞最常見的草食動物之一，但遭遇狩獵壓力日增和氣候暖化威脅。牠們3700年前從地球上消失。

研究人員分析歷來發現已知是最後一批真猛瑪象其中1隻的基因組，其標本來自西伯利亞北岸外的蘭格爾島（Wrangel Island），距今約4300年。

他們對照更久之前、距今約4萬5000年的標本，來自一個數量更多、更強健的族群。

研究共同作者、加州大學柏克萊分校（Universityof California, Berkeley）的羅傑斯（Rebekah Rogers）說：「我們難得有機會一窺單一物種數量下滑『之前』與『之後』的基因組狀況。」

研究人員發現，來自島上的真猛瑪象有害的基因突變，多過大陸上的那隻猛瑪象，後者的生育同伴充足且具多樣性，族群健康許多。

他們發現，部分基因缺陷可能導致這些動物遭遇胃腸問題，甚至可能導致較為光滑的皮毛，恐怕變得更難抵禦低溫。

研究結果刊登在「公共科學圖書館遺傳學期刊」（PLOS Genetics）。（譯者：中央社盧映孜）1060303

(中央社)