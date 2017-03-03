金正男遇刺 北韓男子獲釋警力重重戒護
北韓領導人金正恩異母兄長金正男在馬來西亞遭冷戰時期那種暗殺行動行刺身亡。就在馬國與北韓外交齟齬升高之際，全案唯一一名遭馬國逮捕的北韓人士今天因證據不足獲釋。
法新社報導，馬國檢察總長阿班迪（Mohamed Apandi Ali）昨天宣布證據不足以指控並將於3日驅逐出境後，47歲的李正哲（Ri Jong-Chol，譯音）今天獲釋。
身穿防彈衣的李正哲坐在1部車上，由6部警車與騎摩托車的員警護送，離開被留置的警局。車隊離開時道路被封鎖管制。
要求不具名的資深警官告訴法新社，已將李正哲遞解交給大馬行政中心布特拉加亞（Putrajaya）的移民當局。
李正哲獲釋前2天，一名越南籍和一名印尼籍女子，被控以致命神經毒劑謀殺金正男。
另有7名北韓人士因與金正男遇刺案有牽連而遭通緝，包括據信仍在馬來西亞的一名外交官和一名航空公司雇員；其他4人應已於案發當天飛返平壤。（譯者：中央社陳亦偉）1060303
(中央社)
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