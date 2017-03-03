加班時數「轉」承攬 Comebuy爆規避加班費

為了因應政府一例一休政策，不少企業在都傷透腦筋，台灣工人先鋒協會今上午陪同2名離職員工投訴，Comebuy（長沂國際實業）強迫員工簽署勞務轉讓合約，將超過8個小時的加班工時，以及假日加班的工時，以分開打卡的手段轉移到名為「威顧集團」的第三方人力仲介公司，單月每人的打卡紀錄曾高達七張卡，欲以此方式規避勞基法的加班費。

阮同學在Comebuy政大店打工，經常單日工作超過八小時，但卻未領過超時加班的加班費，在今年初，店長找店內員工個別約談，並要求他們簽下同意書，並轉達公司的意思：「公司不可能給你們加班費！」，要領到超時加班的薪水只有簽勞務轉讓契約一途。

另一個在信義旗艦店「Comebuy Tea」工作的王先生也投訴，他除了同樣面臨加班時數被要求轉讓給威顧公司之外，公司計畫農曆過年期間的加班費用「抽成」的方式計薪，如果業績不好，就有可能面臨工作一整天卻只能領遠低於基本薪資的狀況。

為了解決相關爭議，王先生、阮同學與另外兩名Comebuy員工曾和公司主管協調未果，向台北市勞工局提出勞資爭議調解申請，想尋求行政管道與公司協調。沒想到公司在收到勞資爭議調解通知之後，不僅私下要求王先生先行撤案再來溝通相關勞動條件，甚至藉故公司業務緊縮、誣賴王先生對公司誹謗，違法解雇王先生。

台灣工人先鋒協會指出，此舉已違反《勞資爭議處理法》第八條「資方不得因該勞資爭議事件而歇業、停工、終止勞動契約或為其他不利於勞工之行為」，最高可處三十萬罰鍰。同時，協會也呼籲，Comebuy應立刻恢復王先生的工作權、廢止違法的第三方勞務轉讓契約、返還違法積欠員工的超時加班費，「若長沂國際不願善意回應，本會將發動抵制Comebuy的行動」。

(中時)