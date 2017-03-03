彩券行證實辛龍「有中獎」 吳宗憲這句回應

今周刊報導彩券行證實辛龍有中獎，憲哥表示他說的應該就是正確的。（圖／達志影像）

辛龍日前遭吳宗憲爆料兩年前中頭獎，上月26日兩人又雙雙現身，澄清所謂的中獎是指娶到劉真，翻盤稱一切是玩笑話，今(3日)發行的《時報周刊》則求證到淡水自強路的彩券行，對方證實辛龍確實在此中獎，對此，吳宗憲剛剛不置可否表示：「我說的應該就是正確的答案啦。」

吳宗憲先前在節目中脫口說出辛龍2年前中2億頭獎，之後辛龍澄清是中1.2億，且時間點是在與劉真結婚後，但引來資深鄉民依據線索，推測辛龍應是中2015年3月24日的頭獎，獎金近4.6億，引發熱議後，辛龍、吳宗憲又正式否認中獎玩笑，強調中1.2億指的是娶到劉真，絕非真的中獎。

今《時報周刊》報導，實地探訪傳聞辛龍在淡水中獎的彩券行，對方證實辛龍的確在此買過彩券，卻又補充「人家說的，對」，至於中獎期數、獎金等細節則不願多談，《蘋果日報》再次詢問吳宗憲，他對記者表示看大家要相信老闆還是辛龍說的，並指：「我說的應該就是正確的答案啦。」

(中時電子報)