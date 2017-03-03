勒戒期滿 土豪哥「扛布袋」赴北檢應訊

北檢傳喚土豪哥召開羈押庭。（趙雙傑攝）

土豪哥朱家龍拎著大布袋出庭。（趙雙傑攝）

「土豪哥」朱家龍因在W飯店開毒趴，害死傳播妹郭女，日前被起訴求刑12年，而土豪哥也被驗出施用毒品，被裁定觀察勒戒並禁見，今天勒戒期滿，隨後北檢提訊土豪哥到庭釐清有無羈押必要。

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(中時)