陸兩會將登場 中共軍報強調維護習核心
中國大陸12屆全國人大5次會議將於5日舉行。據報導，中共軍隊代表已陸續抵達北京，有代表強調要維護「習核心」。
中共解放軍報今天報導，出席中國大陸第12屆全國人民代表大會第5次會議的北京以外的軍隊代表，昨天從大陸各地陸續抵達北京。
報導表示，在京西賓館大廳，中共陸軍某旅政委王波接受訪問時說，「……黨的十八屆六中全會確立了習主席在全黨的核心地位，這是歷史的選擇、人民的選擇，廣大官兵衷心擁戴、堅定維護！」
報導又不具名地引述他人說，「維護核心、聽黨指揮，是最大的政治，是部隊思想政治建設的首要任務」，又說「維護核心、聽黨指揮，對軍隊來說，重中之重是維護和貫徹軍委主席負責制」。
中共軍方過去最強調「聽黨指揮」，但上述談話顯然把「維護核心」放在「聽黨指揮」之前，是過去中共軍方少有的說法。
香港明報先前報導，大陸全國「兩會」（全國人民代表大會、中國人民政協會議全國委員會會議）舉行在即，今年「兩會」的工作重點將是維護「習核心」的權威。
報導表示，去年10月的中共第18屆中央委員會第6次全體會議上，將中共總書記習近平確立為全黨的核心，而今年「兩會」是「習核心」確立後的首次會議，加上今年底將召開中共第19次全國代表大會，維護「習核心」的權威，將成為今年「兩會」甚至全年工作重點。1060303
(中央社)
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