女模遭勒死劫財 同業：她工作認真態度好
通緝犯程姓男子約陳姓外拍女模到台北市南港廢棄商場拍攝，遭勒斃劫財，同為模特兒的許薇安說，今年跟去年都曾與死者共事過，她工作認真態度佳，沒想到發生這種事情。
台北市警局南港分局調查，24歲程姓男子有多項通緝罪嫌，其22歲梁姓女友的友人陳女，為外拍女模，程嫌利用女友聯繫陳女，假借有網拍工作約拍，1日下午誘騙陳女至南港區八德路一處廢棄的地下商場，徒手勒斃被害人盜取身上財物，再棄屍現場附近隱蔽處所。
模特兒許薇安說，就她了解，死者和梁女都從事模特兒行業，死者在業界小有名氣，除了外拍，也有展場等活動邀約，至於梁女較無代表作品；一般會約在廢棄的地下商場外拍，主要是特殊造景等拍攝需求才會前往，其實並不少見，只是要注意自身安全，否則遇到不好的攝影師就麻煩了。1060303
(中央社)
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