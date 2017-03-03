8名高市中學生 台中戶外教學吐瀉送醫
高雄市一所中學昨天17輛遊覽車安排學生到台中市谷關進行戶外教學，其中8名學生晚餐後陸續出現上吐下瀉症狀送醫，經送醫治療後，今天已搭車回南部。
台中市消防局表示，昨晚深夜10時36分接獲通報，有4名來自高雄市一所中學的學生出現上吐下瀉症狀，隨即出動救護車載往東勢農民醫院就醫。今天上午7時10分又有4名學生出現上吐下瀉症狀，再出車送到東勢農民醫院就醫。
消防局指出，陸續送醫的8名學生是來自高雄市的一所中學，這次學校共出動17輛遊覽車安排學生前來谷關進行戶外教學，昨晚學生分別在谷關兩家飯店用餐，深夜時即有4名學生出現上吐下瀉症狀。
東勢農民醫院指出，學生送到醫院時都有噁心、嘔吐、腹痛、腹瀉等現象，是集體腸胃炎的症狀，不排除是諾羅病毒，隨即採集檢體化驗並通報台中市衛生局，而學生在治療後症狀緩解後，隨即出院返回南部。1060303
(中央社)
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