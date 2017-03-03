抓寶抓到暈倒 寶友電請119送急診

我要評比

嘉義市一名54歲男子昨晚在公園內玩手機「抓寶」遊戲時，突然暈倒，所幸「寶友」及時發現，電請119救護，將他送醫急診。

嘉義市消防局救災救護指揮科表示，昨晚9時15分左右接獲報案，指公園內有民眾暈倒，急需救援，由消防局派遣救護車前往搶救。

當救護人員抵達現場時，54歲的廖姓男子已由另一名男子扶持，步履蹣跚地走出公園；救護人員原本以為攙扶的男子是患者的家屬，經詢問下才知道兩人都是「寶友」。

據這名「寶友」表示，他與廖姓男子是在玩手機遊戲「精靈寶可夢」（Pokemon GO）時認識，昨晚在公園內「抓寶」時，驚見廖男突然暈倒，於是趕緊打電話求救。

經救護人員評估後，發現廖姓男子有頭暈、血壓偏低、體溫偏低、血便等情形，由救護人員送醫急診。

消防局表示，玩手機遊戲應當適可而止，尤其最近幾天強烈大陸冷氣團籠罩，中央氣象局發布低溫特報，請民眾出門「抓寶」前，應先評估自己身體狀況，以免發生憾事。1060303

(中央社)