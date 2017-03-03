印媒：樂視在印度裁員85%

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印度媒體報導，樂視已在印度子公司裁員85%。業界人士表示，這可能是樂視退出印度市場的前奏。樂視創辦人兼執行長賈躍亭去年11月承認公司陷入資金拮据。

北京新浪網今天引述印度經濟時報報導，樂視印度子公司兩名高階主管已經辭職，分別是智慧電子產品業務的營運長詹恩（Atul Jain），以及網路應用、服務和內容業務營運長高許（Debashish Ghosh）。

樂視印度子公司營運長Alex Li證實兩名高層辭職的消息，但否認計劃退出印度市場。

報導說，樂視在印度每月的廣告預算一度高達8億盧比（約新台幣3.7億元），超過小米、OPPO和vivo。但樂視2016年12月已退出了在當地實體店的銷售。

2016年11月，賈躍亭發布致全體員工信，承認公司發展節奏過快，也讓錢快燒光了。

業界一般認為，樂視退出印度市場可能是由於母公司面臨財務危機，以及決定專注於中國大陸和美國市場。此外，印度2016年11月的廢鈔行動導致樂視在印度的營收大幅下降，促使樂視決定退出印度。1060303

(中央社)