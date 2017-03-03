陸民入境濟州島頻受阻 陸籲慎選旅遊地

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中國大陸與南韓因THAAD部署問題關係緊繃之際，中國大陸國家旅遊局今天表示，中國大陸公民近期入境濟州島受阻事件急劇增多，陸方已提出交涉，並提醒民眾「慎重選擇」旅遊目的地。

中國大陸國家旅遊局上午在官網發布「赴韓國旅遊提示」指出，中國大陸公民近期入境南韓濟州島受阻事件急劇增多，部分被拒入境者在當地機場等候遣返時間較長，「引起輿論和社會各界廣泛關注」。

中國大陸國家旅遊局表示，已先後在北京約見南韓駐北京大使館、韓國文化院、南韓文化體育觀光部駐中國大陸機構官員，就相關問題提出「嚴正交涉」。

這份提示還提醒中國大陸公民「清醒認識出境旅行風險，慎重選擇旅遊目的地」，赴韓旅遊須在行前充分了解南韓入境政策。

終端高空防衛系統（THAAD，又稱薩德反導系統）在南韓部署幾成定局，北京除一貫表達反對，中國大陸民間也陸續出現抵制韓貨、拒看韓劇、在韓系超市前抗議並砸韓系車等行為。

濟州島2008年起開放中國大陸公民免簽證入境，成為陸客出境旅遊的熱門地點。但2016年接連傳出陸客在濟州島犯罪事件，在當地激起要求全面檢討外國遊客免簽入境政策的聲浪。

今年農曆春節前後，濟州島發生多起陸客入境被拒事件，還傳出一對來自江蘇南通的夫妻在濟州國際機場被關進「黑房」。

對於陸客入境濟州島頻受阻，中國大陸駐濟州總領事館2月便與當地部門、航空公司等多次溝通交涉，要求盡快安排被拒入境者返回。1060303

(中央社)