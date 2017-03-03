台灣2女孩遊韓失聯 南韓警方查尋

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中華民國駐韓代表部秘書周劭彥今天對中央社記者表示，「在駐韓代表部報警下，目前韓國警方正在查尋來韓旅遊途中行蹤不明的江芸儀等2名台灣女子的下落。」

周劭彥說，接獲外交部訓令後，已於2月27日與人在台灣的江芸儀母親何佩宣通過電話，瞭解初步狀況後，當即向韓國警方報案，促請警方積極協助查尋江芸儀等的下落。

南韓網報Focus News今天報導，透過社群網站臉書，在韓台網友之間正急速流傳著兩名來韓國旅遊的台灣女孩在韓國失蹤的消息。

Focus News報導，1998年出生的江芸儀和一名朋友一起來韓旅遊後，一人於2月13日、另一人於2月17日與親人斷絕了音訊，下落不明。

報導稱，一人於2月13日在首爾永登浦區大林地鐵站附近一家台灣式麵館拍下的照片上傳於臉書後，便失去了聯繫。江芸儀則於2月17日與母親聯繫過後，也失去了音訊。

Focus News也刊登了一張由江芸儀母親何佩宣所提供的尋人啟事。

報導說，這則台灣女孩失蹤的消息傳開來後，韓台網友們紛紛貼文說：「真想幫忙，需要一些失蹤者的資訊」、「祈願一定要找到她們」、「在圖片中的人物無事平安歸返之前，將一直張貼著這張尋人啟事」。1060303

(中央社)