台灣2女孩遊韓失聯 南韓警方查尋
中華民國駐韓代表部秘書周劭彥今天對中央社記者表示，「在駐韓代表部報警下，目前韓國警方正在查尋來韓旅遊途中行蹤不明的江芸儀等2名台灣女子的下落。」
周劭彥說，接獲外交部訓令後，已於2月27日與人在台灣的江芸儀母親何佩宣通過電話，瞭解初步狀況後，當即向韓國警方報案，促請警方積極協助查尋江芸儀等的下落。
南韓網報Focus News今天報導，透過社群網站臉書，在韓台網友之間正急速流傳著兩名來韓國旅遊的台灣女孩在韓國失蹤的消息。
Focus News報導，1998年出生的江芸儀和一名朋友一起來韓旅遊後，一人於2月13日、另一人於2月17日與親人斷絕了音訊，下落不明。
報導稱，一人於2月13日在首爾永登浦區大林地鐵站附近一家台灣式麵館拍下的照片上傳於臉書後，便失去了聯繫。江芸儀則於2月17日與母親聯繫過後，也失去了音訊。
Focus News也刊登了一張由江芸儀母親何佩宣所提供的尋人啟事。
報導說，這則台灣女孩失蹤的消息傳開來後，韓台網友們紛紛貼文說：「真想幫忙，需要一些失蹤者的資訊」、「祈願一定要找到她們」、「在圖片中的人物無事平安歸返之前，將一直張貼著這張尋人啟事」。1060303
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。