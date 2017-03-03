馬英九續訪智庫 學者關心下一步計畫
前總統馬英九今天與外交關係協會座談，提出東、南海和平倡議基調，還說「九二共識」是兩岸交往基礎；在接受美CNN訪問時則提及對「川英通話」後兩岸關係新局看法。
中午閉門座談由身兼CFR資深研究員的紐約大學教授孔傑榮（Jerome Alan Cohen）主持，外交關係協會（CFR）亞洲部主任易明(Elizabeth Economy)、亞洲協會（Asia Society）美中關係中心主任夏偉（Orville Schell）等約40人與會。
馬英九在會前也與外交關係協會會長哈斯（Richard N.Haass）短暫意見交流。
雖然兩岸局勢、川英通話及「一中」原則都是討論重點，但不少學者倒是相當關心卸任後的馬英九有何新計畫？但馬英九皆以微笑帶過，未正面回答。
馬英九告訴這些重量級學者，和平依舊是兩岸關係最基本關鍵，而「九二共識、一中各表」是雙方交往基礎，提出東、南海和平倡議更是秉持和平基調，台灣必須與鄰國維持和諧、非衝撞關係。
談及南海議題時，馬英九強調太平島的「島嶼」地位，而非「礁」，不過他發現菲律賓因中國大陸南海建島礁提出仲裁案後，新政府上台不再堅持了，其餘聲索國似乎也沒有聲音了。
馬英九還說，中國周邊23個東南亞鄰國中，中國大陸是其中17個國家最大經貿市場，台灣不能將雞蛋放在同一籃子裡，但也不可能置身事外，什麼都不放。
稍早，馬英九也前往美國有線電視新聞網（CNN）紐約總部，與名主播艾曼普（Christiane Amanpour）視訊對話，焦點圍繞在兩岸僵局如何打開，以及美總統川普與總統蔡英文通話後的兩岸情勢演變。這段訪談內容將於美東時間3日下午2時播出。1060303
(中央社)
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