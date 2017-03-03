毒品案 林全：若違規重大無法留在軍中
行政院長林全今天在立法院答詢時表示，會檢討軍中防毒系統有無漏洞，如果涉案者違規情節惡性重大，絕對沒有辦法留在軍中。
民主進步黨籍立委劉櫂豪上午在立法院會質詢清泉崗空軍毒品案後續處置，林全回答說，毒品事件發生後一定要對清泉崗基地官兵做個檢驗，軍中有防毒系統，再來檢討軍中防毒系統是否有漏洞與問題。
至於處分問題，林全說，軍方有一定規範，要看違規情節輕重而定，如果違規情節惡性重大，絕對沒有辦法在軍中留下來。
國防部副部長李喜明也說，若確定違反菸毒相關條例，當然影響整個軍人生涯，軍方不可能容許販毒或吸毒者留在軍中，依照相關考核辦法，如果涉案情節嚴重，除依法辦理外，要勒令退伍。
劉櫂豪提醒，光靠驗尿認定有無吸毒有其風險性，東部某營區曾發生一名小兵因驗尿呈現毒品陽性反應，覺得受委屈而用激烈方式結束生命，軍方應慎重看待。劉櫂豪也對國防部長馮世寬動輒為自己打分數不以為然，他說，軍中有毒品是一個事實，怎麼可以自評100分。
林全說，會請馮世寬注意一下外界一些看法。劉櫂豪要求林全約束馮世寬，除非滿分是1000分，馮世寬怎麼可以說自己100分，不合情、不合理，事情尚未水落石出，自評100分，他無法接受。李喜明緩頰說，馮世寬想要鼓勵下屬。
劉櫂豪說，國防部一方面透過驗尿篩檢，一方面又發聲明指部分人因服用中藥或感冒藥呈現陽性反應，軍方原本是被調查，搖身一變成為檢察官角色？李喜明說，沒有扮演福爾摩斯的角色，只是把檢驗結果提供給檢察官，最後結果由檢調認定，軍方不做認定。1060303
(中央社)
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