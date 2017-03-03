自小客車被撞爛 肇事聯結車：有聲沒影

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苗栗銅鑼鄉彭姓男子駕駛自小客車行經台72線道路，和1輛滿載鋼筋的聯結車發生碰撞後失控撞護欄，整輛車幾乎全毀，但聯結車肇事逃逸，駕駛事後辯稱，有聽到聲音沒看到人車。

苗栗警分局今天表示，2月23日晚間接獲通報，台72線東西向快速道路西向19.75公里處傳出車禍事故，員警趕抵現場只看到彭男駕駛的自小客車扭曲變形、擋風玻璃碎裂，幾乎全毀。

彭男幸運只有頭部和雙手遭受擦挫傷，送醫後並無大礙，他向警方表示，意外當時和前方1輛聯結車發生碰撞，才會失控撞上路旁護欄，但員警四處找不到聯結車，還好有熱心民眾提供行車紀錄器，拍攝到肇事車輛。

警方檢視畫面發現，聯結車後方載滿建築鋼筋，部分車牌遭鋼筋遮住，加上當時下著毛毛細雨，視線不良無法清楚辨識車號，處理員警只好再調閱沿線路口監視器，一一比對，一路追查到台中市后里區，才順利找到55歲的謝姓聯結車駕駛。

謝姓駕駛供稱，車禍當時聽到後方傳出碰撞聲響，但停到路邊查看，卻沒有看到碰撞痕跡，也並未發現彭男與事故車輛，才會直接駛離；對此，員警認為自小客車幾乎被撞爛，還說沒看到，簡直不可思議，仍依公共危險肇事逃逸罪嫌函送苗栗地檢察署偵辦。1060303

(中央社)