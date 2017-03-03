宏都拉斯去年蝦類出口成長21.4%

我要評比

官方統計顯示，宏都拉斯去年全年蝦類出口總額達到2億220萬美元，與2015年相比，成長21.4%。

根據宏都拉斯中央銀行的一份報告，2015年宏都拉斯蝦類出口總額為1億8140萬美元。

報告中詳細說明，去年宏都拉斯總共出口3154萬2000公斤的蝦，比20145年的2636萬5000公斤，增加了19.6%。

報告中指出，2015年至2016年間，宏都拉斯蝦的價格從每公斤6.88美元至6.98美元。

根據央行報告，宏都拉斯蝦主要銷往美國和英國。

本地官員也表示，蝦、咖啡和香蕉是宏都拉斯三大主要出口產品。1060303

(中央社)