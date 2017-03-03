對抗川普！湯姆漢克斯送咖啡機聲援白宮記者
美國總統川普(Donald Trump)在競選期間多次和媒體隔空互罵，緊張的關係也一直延續自今，他在上任後，不但拒絕回答問題、嘲諷白宮記者，甚至還在上星期封殺特定幾家和他意見相左的媒體，不讓他們參加白宮記者會，這樣誇張的行徑也讓好萊塢巨星湯姆漢克斯(Tom Hanks)看不下去，在今天送了咖啡機到白宮記者室，聲援記者們「追求真相的正義之戰」，也讓不少白宮記者在這場和總統的混戰之中，感受到一絲溫暖。
湯姆漢克斯今天送去白宮的是台全新的濃縮咖咖啡機，同時還附上一張紙條，上面用打字機寫道：「給白宮記者團隊，繼續這場追求真相、正義以及美國康莊大道的戰爭，尤其是追求真相」，記者們也馬上在推特上po出這個新收到的「禮物」照片，表示這個舉動很貼心。
在選前湯姆漢克斯曾表態支持民主黨總統候選人希拉蕊(Hillary Clinton)，而川普在上個星期將特定幾家媒體拒於門外的驚世之舉，讓他決定出聲為辛苦的白宮記者打打氣。而其實這已經不是湯姆漢克斯第一次送咖啡機給記者了，他在2004年小布希總統(George W. Bush)的任內，也送過一台咖啡機給白宮記者。
(中時電子報)
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